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«Монако» предложил «Зениту» € 25 млн за Ренана

«Монако» предложил «Зениту» € 25 млн за Ренана
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Французский «Монако» сделал официальный запрос санкт-петербургскому «Зениту» по бразильскому защитнику Роберту Ренану. Об этом сообщает бразильский журналист Жорже Никола на своём Youtube-канале.

По информации источника, французский клуб уже отправил санкт-петербургскому клубу официальное предложение по футболисту в размере € 25 млн. «Зенит» пока не успел ответить на предложение французской стороны.

19-летний Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. Он стал частью сделки по переходу Юри Алберто в «Коринтианс». За российскую команду защитник успел провести 11 матчей, не отметившись результативными передачами. С «Зенитом» Ренан уже завоевал два трофея. Ранее игрок сообщал, что не намерен уходить из петербургской команды.

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