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Роберт Ренан: не думаю об уходе из «Зенита», я — чемпион!

Роберт Ренан: не думаю об уходе из «Зенита», я — чемпион!
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан высказался о возможном уходе из санкт-петербургского клуба в летнее трансферное окно.

«Совершенно точно не думаю об уходе из «Зенита», я — чемпион!

Когда я перешёл в эту команду, хотел побеждать, становиться чемпионом. Счастлив, что уже имею целых два титула! Намерен продолжать в том же духе», — приводит слова Ренана «РБ Спорт».

В субботу, 15 июля, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв ЦСКА в серии пенальти — 5:4. Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Зенит» стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. В 1-м туре нового сезона «Зенит» встретится с «Пари Нижний Новгород» 22 июля.

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