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Менди ответил на вопрос о Винисиусе и Мбаппе

Менди ответил на вопрос о Винисиусе и Мбаппе
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Защитник «Реала» Ферлан Менди ответил на вопрос о Винисиусе и Килиане Мбаппе в мадридском клубе.

«Мы учимся побеждать в «Реале»! Мы учимся солидарности. Винисиус и Мбаппе? Это два разных игрока, но два великих игрока. Надеюсь, в Мадриде всё пройдет хорошо», — приводит слова Менди RMC Sport.

Напомним, в июне «Реал» объявил о переходе Мбаппе. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.
В минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне он забил 24 гола и сделал 11 результативных передач в 39 играх во всех турнирах.

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