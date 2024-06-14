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Хаби Алонсо рассказал о самом унизительном моменте в тренерской карьере

Хаби Алонсо рассказал о самом унизительном моменте в тренерской карьере
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал о моменте своей карьеры в немецком клубе, когда он был унижен.

«Ощущение, будто это было очень давно. Мы были третьими снизу, и я не думаю, что кто-то, наблюдавший за этим матчем, предсказал бы нам трофей в ближайшее время. Предыдущую игру мы проиграли дома «Порту» со счётом 3:0, и команда никак не могла собраться. Но я верил, что талантов много. Поэтому перед игрой во Франкфурте я честно подумал: «Эй, нам остаётся только развиваться». Как всегда, я усердно работал, чтобы придумать хороший план игры.

Но как только матч начался, все мои «идеи» полетели в мусорку. Все мои исследования и мои конспекты, заполненные тактиками, все часы видео, которые я смотрел…. Счёт никогда не лжёт. 5:1. Унижение. Я уверен, что после того результата во Франкфурте многие люди думали: «Почему мы наняли этого парня из «Реала Сосьедад Б»?»

Я не виню их. К счастью для меня, у нас была замечательный коллектив игроков и сотрудников, которые держались вместе и верили в меня и в наше видение. Но если честно, в тот день, когда я шёл обратно в туннель, у меня возникла мысль, которая есть у каждого молодого тренера: «Что я делаю? Как я попал в эту сумасшедшую профессию?» Ну, вообще-то, это у меня в крови…» — рассказал Алонсо в большом монологе для The Players’ Tribune.

В нынешнем сезоне «Байер» выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. Леверкузенцы добились исторического достижения, впервые закончив сезон в чемпионате Германии без поражений. На счету «Байера» в прошедшем сезоне Бундеслиги числятся 28 побед и шесть ничьих.

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15 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
5 : 1
Байер
Леверкузен
1:0 Камада – 45+5'     1:1 Инкапье – 56'     2:1 Коло Муани – 58'     3:1 Линдстрём – 65'     4:1 Камада – 72'     5:1 Аларио – 86'    
Удаления: нет / Инкапье – 71'

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»:

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