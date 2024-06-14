В «ПСЖ» определились с трансферной целью на проблемную позицию центрального защитника

Спортивные директор «Пари Сен-Жермен» Луис Кампос и испанский главный тренер парижан Луис Энрике обсудили игроков на проблемную для французов позицию центрального защитника. Об этом сообщает арабский инсайдер Джамель.

По информации источника, «ПСЖ» собирался подписать Лени Йоро из «Лилля», однако 18-летний француз предпочитает перейти в мадридский «Реал». Вторым вариантом для усиления оборонительной линии Кампосом и Энрике называется Эдмон Тапсоба из «Байера». Отмечается, что клуб должен покинуть один из центральных защитников, который меньше всех подходит под стиль игры испанского специалиста.

24-летний футболист перешёл в «Байер» зимой 2020 года из португальской «Витории Гимарайнш» за € 20 млн. За это время Эдмон успел принять участие в 183 матчах, забить восемь голов и отдать три результативные передачи. Нынешний контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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