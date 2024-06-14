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Стала известна сумма, которую «Ювентус» предложил за Мэйсона Гринвуда

Стала известна сумма, которую «Ювентус» предложил за Мэйсона Гринвуда
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«Ювентус» предложил «Манчестер Юнайтед» € 40 млн за вингера Мэйсоном Гринвудом, сообщает журналист Саймон Джонс.

По его информации, переговоры между клубами вышли на продвинутую стадию. Ранее в СМИ сообщалось, что туринский клуб готов предложить «красным дьяволам» € 30 млн + дополнительные бонусы.

В минувший сезон Гринвуд провёл в аренде в «Хетафе». Англичанин сыграл 36 матчей, забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл путь от академии до основной команды. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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