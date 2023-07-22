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Женский «Локомотив» разгромил «Рубин» в матче Кубка России

Женский «Локомотив» разгромил «Рубин» в матче Кубка России
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Сегодня, 22 июля, проходили матчи 1/8 финала женского Кубка России. Московский «Локомотив» разгромил казанский «Рубин» со счётом 3:0.

Голами в составе московской команды отметились Анна Беломытцева, Анна Соловьёва и Татьяна Морина.

В других матчах игрового дня «Звезда-2005» разгромила «СШОР Вахитово» со счётом 8:1, а «Чертаново» минимально обыграло санкт-петербургскую «Звезду» (1:0).

Ранее в 1/8 финала Кубка России «Краснодар» разгромил «Академию Тамбов» (11:0), «Енисей» прошёл «Новосибирск» (6:1), а «Ростов» победил «Крылья Советов» (1:0). В оставшихся матчах на этой стадии турнира московское «Динамо» сыграет с ЦСКА, а «Рязань-ВДВ» встретится с «Зенитом».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА.

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