Видеообзор результативной ничьи в матче 1-го тура РПЛ «Локомотив» — «Рубин»

Сегодня, 22 июля, завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Встреча прошла на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена» (Москва, Россия). Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. Встреча закончилась результативной ничьей — 2:2.
На третьей минуте Мирлинд Даку вывел казанцев вперёд. На 23-й минуте Наир Тикнизян сравнял счёт. На 58-й минуте Джоэль Фамейе вновь вывел «Рубин» вперёд, а на 87-й минуте Вильсон Изидор спас железнодорожников от поражения.
В прошедшем сезоне РПЛ «Локомотив» занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах чемпионата. «Рубин» по итогам прошлого сезона выиграл Мелбет Первую лигу и поднялся в РПЛ.
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