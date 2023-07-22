Булыкин: Тикнизяну и Пиняеву надо сначала стать лидерами в «Локо», потом думать что дальше

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, какие перспективы есть у игроков железнодорожников Сергея Пиняева и Наира Тикнизяна.

«Остается ли светлым пятном Пиняев? Ему нужно будет показывать себя в этом году, у него есть все шансы на это. В этом сезоне он должен становиться лидером команды и уже показывать взрослый футбол. Если у него не будет никаких травм, то этот чемпионат для него тоже будет хороший. Тикнизян тоже хорошо себя проявляет.

Кого из них скорее возьмут в Европу? Любого футболиста могут позвать туда. Только должна быть небольшая трансферная стоимость и небольшой зарос по зарплате. Сейчас тяжело переходить в Европу российский футболистам. В чемпионат Англии мало кого из наших ребят позовут. Но Тикнизяну и Пиняеву надо сначала стать лидерами в «Локомотиве», а потом думать, что делать дальше, хотя бы после зимней паузы», — приводит слова Булыкина Metaratings.

Пиняев перешёл в стан железнодорожников из «Крыльев Советов» прошлой зимой. 18-летний нападающий в сезоне-2022/2023 провёл за «Крылья Советов» и «Локомотив» 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. 24-летний Тикнизян играет за «Локомотив» с 2021 года. В 37 матчах прошлого сезона Наир забил пять голов и сделал пять результативных передач.