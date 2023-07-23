Эланга в понедельник пройдёт медобследование в «Ноттингем Форест»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга близок к переходу в «Ноттингем Форест» и уже в понедельник должен пройти медобследование в ноттингемском клубе, сообщает ESPN. Сумма трансфера должна составить £ 15 млн ($ 19,3 млн).

21-летний Эланга отправился вместе с «МЮ» в турне по США, но не попал в состав в субботу в товарищеском матче с «Арсеналом» в Нью-Джерси. «Ноттингем Форест» по-прежнему заинтересован и в 26-летнем вратаре «МЮ» Дине Хендерсоне.

Также сообщается, что посредники работают над трансфером 30-летнего бразильского полузащитника «МЮ» Фреда в «Фулхэм». Хавбек отсутствует в составе манкунианцев в США, так как занимает решением личной проблемы.

Покинул «МЮ» 20-летний валлийский полузащитник Чарли Сэвидж, последние полгода игравший на правах аренды в «Форест Грин Роверс» в английской Лиге 1. Он подписал контракт на четыре года с «Редингом», выступающим в Чемпионшипе.