«МЮ» приобретёт у «Сити» сыновей-близнецов Даррена Флетчера

«Манчестер Юнайтед» покупает у «Манчестер Сити» 16-летних Джека и Тайлера Флетчеров за £ 1,25 млн ($ 1,6 млн), сообщили источники ESPN. Они являются сыновьями известного шотландского футболиста Даррена Флетчера, который завершил карьеру в 2019 году и сейчас является техническом директором «МЮ».

Источники ESPN добавили, что «Манчестер Юнайтед» считает сумму справедливой для двух перспективных игроков и в частном порядке сообщили, что она является рекордной для футболистов этого возраста.

Флетчер-старший сыграл за «МЮ» 342 официальных матча, выиграв с клубом Лигу чемпионов, клубный ЧМ, пять титулов чемпиона Англии, четыре Суперкубка страны и по разу национальный Кубок и Кубок лиги. Ещё он играл за «Вест Бромвич Альбион» и «Сток Сити», провёл 80 поединков за сборную Шотландии.

Также источники ESPN сообщили, что в обратном направлении из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити» проследует защитник из академии «МЮ» 16-летний Харрисон Паркер. Плата за него составит £ 700 тыс. ($ 900 тыс.).