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Семшов — об удалении Александрова: пограничная ситуация

Семшов — об удалении Александрова: пограничная ситуация
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Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов высказался на тему удаления защитника «Пари Нижний Новгород» Виктора Александрова во вчерашнем матче 1-го тура РПЛ с «Зенитом». Петербуржцы одолели нижегородцев — 2:0.

«Нужно знать точные правила фола последней надежды. Для меня — это когда игрок вываливается по центру и его сбивают. Сегодня была позиция боковая. Да, по линии офсайда Александров был последним, Бакаев его прокинул, но партнёры могли бы при хорошем стечении обстоятельств помочь и достать Зелимхана. Пограничная ситуация. Нужно знать точные правила.

Сделал бы акцент на том, как «Пари НН» бездарно подарил мяч Бакаеву. В «Зените» собраны индивидуально сильные футболисты, и «Пари НН» надо было исключить ошибки в своей штрафной, для того чтобы бороться за хороший результат», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

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