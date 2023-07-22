Семшов: «Зенит» не станет слабее в случае ухода Малкома, но Бакаев — не замена бразильцу

Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0 в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги, а также рассказал, станет ли «Зенит» слабее в случае ухода Малкома.
«Зениту» всегда тяжело, независимо каким составом они играют – русскими, смешанным составом или бразильцами. На них все настраиваются и хотят отобрать очки. Петербуржцам нужно будет приложить максимум усилий, чтобы держаться на своем уровне. Если бы не удаление, то было бы еще тяжелее. Я считаю, что это был не фол последней надежды, но надо читать правила.
Я бы не стал говорить, что Бакаев – замена Малкому, он боевая единица «Зенита». Если бразилец уйдет из команды с Венделом, то петербуржцы будут пытаться купить еще футболистов на эти позиции. «Зенит» не станет слабее в случае ухода Малкома. Но они потеряют креативного игрока, который может решить исход матча.
Если говорить про Кассьерру, то адаптация у него прошла, когда он переходил в «Сочи». Удивительно, что он в прошлом году мало забил. Они с Сергеевым могут менять друг друга. Конкуренция никому из них не помешает, они будут только прибавлять», — приводит слова Семшова Metaratings.
- 22 июля 2023
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