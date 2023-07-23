«Практически не раздумывал». Страхиня Эракович — о переходе в «Зенит»

Сербский защитник Страхиня Эракович прокомментировал переход в санкт-петербургский «Зенит» из белградской «Црвены Звезды».

«Мне очень приятно попасть в такой клуб, как «Зенит», и я надеюсь, что оправдаю его ожидания.

Из сильнейшей команды Сербии перешёл в сильнейшую команду России? Да, я всю жизнь играл в «Црвене Звезде», это величайший клуб Сербии, а «Зенит» — обладатель многих титулов в России, поэтому для меня это большой прыжок в карьере. Надеюсь, что добьюсь здесь того результата, которого для себя хочу.

Долго ли раздумывал над переходом? Практически не раздумывал: как только появилась возможность перейти в «Зенит», сразу же согласился», — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».

Ранее сообщалось, что переговоры о переходе футболиста вёл и московский «Спартак».