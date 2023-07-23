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«Ленинградец» одержал минимальную победу над «Енисеем» во 2-м туре Первой лиги

«Ленинградец» одержал минимальную победу над «Енисеем» во 2-м туре Первой лиги
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Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Ленинградец» и красноярский «Енисей». Игра прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» (Красноярск). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Дмитров). Команда из Ленинградской области одержала победу с минимальным счётом — 1:0.

На 73-й минуте матча пенальти реализовал полузащитник «Ленинградца» Эдуард Суханов. Этот мяч стал первым для команды в Первой лиге — 2023/2024.

Это первая победа «Ленинградца» в новом сезоне. В 1-м туре команда сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (0:0). «Енисей» в тот же день был сильнее краснодарской «Кубани» (2:1).

По итогам прошлого сезона «Ленинградец» вышел из Второй лиги в Первую. Красноярцы в сезоне-2022/2023 заняли четвёртое место и уступили «Факелу» в переходных матчах, не пробившись в РПЛ.

Россия - Мелбет Первая лига. 2-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 1
Ленинградец
Ленинградская область
0:1 Суханов – 73'
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