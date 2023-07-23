«Ленинградец» одержал минимальную победу над «Енисеем» во 2-м туре Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Ленинградец» и красноярский «Енисей». Игра прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» (Красноярск). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Дмитров). Команда из Ленинградской области одержала победу с минимальным счётом — 1:0.

На 73-й минуте матча пенальти реализовал полузащитник «Ленинградца» Эдуард Суханов. Этот мяч стал первым для команды в Первой лиге — 2023/2024.

Это первая победа «Ленинградца» в новом сезоне. В 1-м туре команда сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (0:0). «Енисей» в тот же день был сильнее краснодарской «Кубани» (2:1).

По итогам прошлого сезона «Ленинградец» вышел из Второй лиги в Первую. Красноярцы в сезоне-2022/2023 заняли четвёртое место и уступили «Факелу» в переходных матчах, не пробившись в РПЛ.