«Ленинградец» одержал минимальную победу над «Енисеем» во 2-м туре Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Ленинградец» и красноярский «Енисей». Игра прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» (Красноярск). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Дмитров). Команда из Ленинградской области одержала победу с минимальным счётом — 1:0.
На 73-й минуте матча пенальти реализовал полузащитник «Ленинградца» Эдуард Суханов. Этот мяч стал первым для команды в Первой лиге — 2023/2024.
Это первая победа «Ленинградца» в новом сезоне. В 1-м туре команда сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (0:0). «Енисей» в тот же день был сильнее краснодарской «Кубани» (2:1).
По итогам прошлого сезона «Ленинградец» вышел из Второй лиги в Первую. Красноярцы в сезоне-2022/2023 заняли четвёртое место и уступили «Факелу» в переходных матчах, не пробившись в РПЛ.
- 23 июля 2023
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