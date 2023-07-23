Гарре приостановил вопрос о получении российского гражданства
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Футбольный агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, рассказал о планах игрока.
«Мы решили приостановить вопрос о получении российского гражданства. Есть интерес из высших лиг Германии и Бельгии, также мы ведём переговоры с «Крыльями Советов», у которых есть опция на выкуп оставшихся 50% прав на игрока», – сказал Чемпион в интервью Metaratings.
Ранее сообщалось, что Гарре подавал документы для получения гражданства России. Бенхамин подписал контракт с «Крыльями Советов» в конце января. Самарцы завершили предыдущий сезон Российской Премьер-Лиги на 12-й строчке турнирной таблицы. В 1-м туре РПЛ нынешнего сезона «Крылья» победили «Ахмат» со счётом 2:1.
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