«Эвертон» объявил об аренде Арно Данжумы у «Вильярреала»

Нидерландский нападающий Арно Данжума перешёл из испанского «Вильярреала» в английский «Эвертон» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт ливерпульского клуба.

«Это потрясающе — оказаться в «Эвертоне», я действительно счастлив быть здесь. Я долго шёл к тому, чтобы присоединиться к такому крупному клубу, как «Эвертон», и это заставляет меня гордиться.

У меня был интерес со стороны других клубов, но меня тянуло к «Эвертону» из-за болельщиков, тренера и истории клуба, и во второй раз мне повезло. Я не перешёл в клуб в январе. Знаю, что это было потому, что в то время существовала некоторая неопределённость с тренером, но я думаю, что сейчас для меня ещё более прекрасный момент, чтобы присоединиться [к команде]. Я очень благодарен за то, что нахожусь в клубе, и мне не терпится сыграть перед болельщиками.

Надеюсь забить много голов и отдать много результативных передач. Тренер явно сделал команду лучше, и под его руководством ей предстоит процесс развития, частью которого я очень рад быть», — сказал Данжума.

Данжума ранее играл в английской Премьер-лиге за «Борнмут» и «Тоттенхэм Хотспур». Он будет выступать в «Эвертоне» под 10-м номером.

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