Изидор: если будем успешно выступать, то «Локомотив» сможет забрать чемпионство у «Зенита»
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22-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор оценил перспективы клуба в новом сезоне.
«У нас есть отличные перспективы — мы хотим забраться максимально высоко в турнирной таблице. Посмотрим, удастся ли нам побороться за первое место. Но спрашивать о наших целях нужно не меня.
Как мне кажется, если будем успешно выступать, то сможем забрать у «Зенита» чемпионство в этом сезоне», — сказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 играх. Вильсон Изидор отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей в 20 матчах.
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