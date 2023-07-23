Изидор: если будем успешно выступать, то «Локомотив» сможет забрать чемпионство у «Зенита»

22-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор оценил перспективы клуба в новом сезоне.

«У нас есть отличные перспективы — мы хотим забраться максимально высоко в турнирной таблице. Посмотрим, удастся ли нам побороться за первое место. Но спрашивать о наших целях нужно не меня.

Как мне кажется, если будем успешно выступать, то сможем забрать у «Зенита» чемпионство в этом сезоне», — сказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 играх. Вильсон Изидор отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей в 20 матчах.