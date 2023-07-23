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Игрок «Локомотива» Изидор назвал хорошим результатом ничью с «Рубином» в 1-м туре РПЛ

Игрок «Локомотива» Изидор назвал хорошим результатом ничью с «Рубином» в 1-м туре РПЛ
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Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2).

«Мы очень хотели начать путь в чемпионате с победы над «Рубином». Но добились только ничейного результата. Забрали лишь одно очко. Как мне кажется, это хороший результат», — сказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Железнодорожникам дважды приходилось отыгрываться. На третьей минуте игры счёт открыл нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Через 20 минут ответный мяч забил защитник хозяев Наир Тикнизян. На 58-й минуте нападающий Джоэль Фамейе вновь вывел казанцев вперёд. Счёт сравнял вышедший на замену Вильсон Изидор, который отличился на 88-й минуте.

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