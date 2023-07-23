Сычёв: я бы не назвал «Зенит» без Малкома фаворитом РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я бы не назвал преимущество «Зенита» над остальными клубами безоговорочным. Малком уезжает, а это уже будет совсем другая история. На сто процентов уверен, что конкуренция будет, чемпионат станет намного интереснее. Я бы сейчас не назвал фаворита в борьбе за первое место», — приводит слова Сычёва ТАСС.

Ранее появлялась информация, что Малком перейдёт из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». Сообщалось, что трансфер состоится в понедельник, 24 июля. «Зенит» является действующим чемпионом России. В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона петербуржцы обыграли «Пари Нижний Новгород» (2:0).