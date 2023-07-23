Сычёв: я бы не назвал «Зенит» без Малкома фаворитом РПЛ
Поделиться
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги.
«Я бы не назвал преимущество «Зенита» над остальными клубами безоговорочным. Малком уезжает, а это уже будет совсем другая история. На сто процентов уверен, что конкуренция будет, чемпионат станет намного интереснее. Я бы сейчас не назвал фаворита в борьбе за первое место», — приводит слова Сычёва ТАСС.
Ранее появлялась информация, что Малком перейдёт из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». Сообщалось, что трансфер состоится в понедельник, 24 июля. «Зенит» является действующим чемпионом России. В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона петербуржцы обыграли «Пари Нижний Новгород» (2:0).
Комментарии
- 23 июля 2023
-
18:22
-
18:20
-
18:05
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
17:56
-
17:49
-
17:43
-
17:41
-
17:40
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:22
-
17:22
-
17:19
-
17:16
-
17:06
-
17:04
-
17:00
-
17:00
-
16:53
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:18
-
16:16
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:44
-
15:30
-
15:15
Партнерский контент