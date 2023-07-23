«Зенит» уже обыграл «Спартак». Питер подписал защитника, который ехал в Москву

Защитник «Црвены Звезды» и сборной Сербии Страхиня Эракович подписал контракт с «Зенитом» по схеме 4+1. Согласно Transfermarkt, трансфер 22-летнего игрока обошёлся петербуржцам в € 8 млн. Остроты ситуации добавляет тот факт, что футболистом всерьёз интересовался «Спартак». Ну а мы – разбираемся в трансфере со всех сторон.

«Зенит» и «Спартак» сделали идентичные предложения по Эраковичу. Но есть нюанс

Первым на «Црвену Звезду» вышел «Спартак». Москвичи предложили за защитника € 7 млн и 10% со следующей перепродажи, а самому игроку – годовую зарплату в € 1,5 млн. Контракт был утверждён. «Зенит» повторил предложение спартаковцев, но согласился оставить Страхиню в прежнем клубе на правах аренды. По информации Sportal, именно последнее условие стало решающим в переговорах Белграда и Санкт-Петербурга.

Но всё ли так просто? Ведь изначально о переходе уже договорился «Спартак». Однако после этого стало известно, что «Зенит», оказывается, имел приоритетное право выкупа. Это шокировало красно-белых, ведь их сделку на финальном этапе по сути аннулировал резко ворвавшийся в переговоры конкурент. Получается, ключевую роль сыграла та самая аренда?

Страхиня Эракович перешёл в «Зенит»

На официальном сайте питерцев в новости о подписании Эраковича об этом нет ни слова. Получается, футболист сыграет за сине-бело-голубых в ближайшие недели. Ещё один из фактов, который смущает фанатов – у «Зенита» и «Црвены Звезды» один и тот же титульный спонсор – Газпром. Но есть ли связь между спонсором и нашумевшей сделкой? Прямо сейчас найти ответ трудно.

«Хочешь играть за «Зенит» — адьос»

Спартаковцы, мягко говоря, обомлели от произошедшего. Сдержать всех эмоций не получилось даже у руководства.

Олег Малышев генеральный директор «Спартака» «Мы — «Спартак». Хотим, чтобы у нас играли футболисты, которые хотят тут играть. Если хочешь играть за «Зенит» — адьос. На данный момент мы рассматриваем другие варианты. Эраковича в «Спартаке» не будет».

На этом комментарии не закончились. Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сказал о сорвавшемся трансфере следующее: «Не буду изменять себе и комментировать трансферные слухи до официального объявления, но тут, что говорить, это секрет Полишинеля, интерес к этому футболисту действительно был, но, вероятно, в «Спартаке» его не будет. Почему и как – пусть об этом скажет сам Эракович, когда его об этом спросят. Скажем так, что «Спартаку» нужны сильные футболисты, которые не меняют своё мнение каждый день. Пусть это будет кто-то другой».

Эракович — хороший защитник? У Страхини есть очевидные минусы

Несмотря на 22 года, Эракович имеет большой игровой опыт. Он – воспитанник «Црвены», за основу дебютировал в 2019-м. Сезон-2019/2020 провёл в аренде в «Графичаре». Вместе со «Звездой» трижды выиграл чемпионат Сербии и два национальных Кубка. За сборную Страхиня провёл пять матчей, в её составе ездил на ЧМ-2022 в Катар (на поле не появился). Чаще действует в паре центральных защитников, но также может выйти на правом фланге. Ведущая нога – правая.

Эракович (слева) в «Црвене Звезде» Фото: Marko Metlas/IMAGO/ТАСС

Рост Эраковича – 188 см, это позволяет быть мощным, но в то же время быстрым, а также подключиться на стандарты и в атаку. Например, единственный гол за сборную Сербии – после подачи углового в товарищеской игре с Иорданией. При всём этом Страхиня пока «сыроват» в позиционной игре, иногда проваливается в важных эпизодах. Серб недотягивает до уровня топ-защитников, умеющих играть в пас. А ещё в сезоне-2020/2021 парень пережил серьёзную травму плюсневой кости, из-за которой пропустил почти пять месяцев.

Фатальны ли эти минусы? Учитывая перспективу Эраковича, совсем нет. Да, у 22-летнего серба есть слабые стороны, но их можно прокачать в силу возраста. Правда, сейчас сложно сказать, на месте кого будет играть Страхиня: в пару с Ренаном, как и с Алипом, не верится совсем. Остались Родригао и Чистяков, которые, как и новичок, правоногие.

«Зенит» уже выиграл у «Спартака». Но не во всём

Подписание Эраковича – мощный ход чемпиона. Когда особые возможности и, видимо, скрытые договорённости позволили обойти конкурента в борьбе за новичка. Если «Зенит» ставил цель обыграть «Спартак» на трансферном рынке, это определённо удалось. Но прямо сейчас назвать приобретение Страхини успешным не представляется возможным.

Во-первых, пока мы не видели серба в деле. Во-вторых, состав сине-бело-голубых распирает от центральных защитников – их уже пять: зачем столько, если нет еврокубков? В-третьих, теперь красно-белые могут сконцентрироваться на Давинсоне Санчесе, который и классово покруче, и опыта у него побольше. Но и стоит колумбиец подороже. Интересно было бы сравнить этих двоих в РПЛ. Удастся ли?