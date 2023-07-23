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Форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес перейдёт в «Фулхэм» за € 6,3 млн – Романо

Форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес перейдёт в «Фулхэм» за € 6,3 млн – Романо
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32-летний нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес в ближайшее время станет игроком «Фулхэма». Трансфер мексиканского форварда обойдётся «дачникам» в € 6,3 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

По информации источника, стороны уже договорились по сумме трансфера и оговаривают последние детали сделки. Сам Хименес успел согласовать с «Фулхэмом» условия личного контракта. Футболист пройдёт медицинское обследование на следующей неделе, после чего о сделке объявят официально.

В прошедшем розыгрыше английского чемпионата Хименес провёл в составе «Вулверхэмптона» 15 матчей, в которых успел отдать одну голевую передачу и ни разу не смог отличиться. Стоимость 32-летнего мексиканского нападающего по версии Transfermarkt — € 6 млн.

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