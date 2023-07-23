«Црвена Звезда» трогательно попрощалась с Эраковичем

Белградская «Црвена Звезда» опубликовала трогательное послание, посвящённое уходу воспитанника клуба Страхини Эраковича. Напомним, накануне, 22 июля, защитник подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

«В сердцах болельщиков команды навсегда остаётся память об игроках, которые сделали первые футбольные шаги, да и просто первые шаги на жизненном пути в красно-белой футболке. Таким было начало Страхини Эраковича, который после 13 лет прощается с «Црвеной Звездой» — по крайней мере, пока, потому что дети «Црвены Звезды» остаются с клубом до конца жизни.

Эракович пришёл в клуб в 2010 году девятилетним мальчиком. Он закончил полную юношескую школу, дождался дебюта в первой команде и провёл за неё 139 матчей, сделав три золотых дубля и хорошо проявив себя на евроарене… Всё, что Эракович пережил – мечта для всех, кто любит футбол и «Црвену Звезду».

Спасибо за всё, удачи в дальнейшей карьере, а двери стадиона «Райко Митич» всегда открыты для тебя, Чупа!» – сообщает пресс-служба «Црвены Звезды».