«Црвена Звезда» трогательно попрощалась с Эраковичем

Белградская «Црвена Звезда» опубликовала трогательное послание, посвящённое уходу воспитанника клуба Страхини Эраковича. Напомним, накануне, 22 июля, защитник подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом».
«В сердцах болельщиков команды навсегда остаётся память об игроках, которые сделали первые футбольные шаги, да и просто первые шаги на жизненном пути в красно-белой футболке. Таким было начало Страхини Эраковича, который после 13 лет прощается с «Црвеной Звездой» — по крайней мере, пока, потому что дети «Црвены Звезды» остаются с клубом до конца жизни.
Эракович пришёл в клуб в 2010 году девятилетним мальчиком. Он закончил полную юношескую школу, дождался дебюта в первой команде и провёл за неё 139 матчей, сделав три золотых дубля и хорошо проявив себя на евроарене… Всё, что Эракович пережил – мечта для всех, кто любит футбол и «Црвену Звезду».
Спасибо за всё, удачи в дальнейшей карьере, а двери стадиона «Райко Митич» всегда открыты для тебя, Чупа!» – сообщает пресс-служба «Црвены Звезды».
- 23 июля 2023
-
18:22
-
18:20
-
18:05
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
17:56
-
17:49
-
17:43
-
17:41
-
17:40
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:22
-
17:22
-
17:19
-
17:16
-
17:06
-
17:04
-
17:00
-
17:00
-
16:53
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:18
-
16:16
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:44
-
15:30
-
15:15