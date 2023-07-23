Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 23 июля, турнирная таблица

Сегодня, 23 июля, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группе G сборная Швеции с минимальным преимуществом обыграла сборную ЮАР со счётом 2:1. Голами отличились Фридолина Рольфё и Аманда Илестедт за Швецию и Хильда Магайя за ЮАР. В группе E сборная Нидерландов минимально обыграла сборную Португалии. Единственный гол во встрече забила Стефани ван дер Грагг — 1:0. В рамках заключительного матча игрового дня в группе F встречались сборные Франции и Ямайки. Несмотря на подавляющее преимущество французской сборной, матч закончился нулевой ничьёй.
Результаты матчей 23 июля:
Швеция — ЮАР — 2:1;
Нидерланды — Португалия — 1:0;
Франция — Ямайка — 0:0.
Завтра, 24 июля, пройдут ещё 3 матча в группах G, H и F.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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