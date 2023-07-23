Сальваторе Боккетти: я приехал в Москву поболеть за «Спартак» в матче с «Оренбургом»

Бывший защитник «Спартака», а ныне помощник главного тренера «Вероны» Сальваторе Боккетти рассказал, что приехал сегодня в Москву поболеть за красно-белых во встрече с «Оренбургом», а также поделился ожиданиями от матча.

«Я приехал в Москву поболеть за «Спартак» в матче с «Оренбургом». Конечно, они победят сегодня», — передаёт слова Бокетти корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 23 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 17:30 мск.

Сальваторе Боккетти изначально выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем футболист перешёл в «Спартак» в январе 2013-го. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил пять мячей.