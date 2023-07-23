«Спартак» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Хлусевич, Денисов, Литвинов, Зобнин, Зиньковский, Мозес, Мартинс, Промес, Мелёшин.

«Оренбург»: Сысуев, Полуяхтов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Ковалёв, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Спартак» дома разгромил «Оренбург» со счётом 4:1, но на выезде уступил — 0:2.

«Спартак» завершил прошлый сезон чемпионата России на третьем месте в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля набрала 54 очка в 30 матчах. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке, заработав 46 очков. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».