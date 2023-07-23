Уилфрид Заха в шаге от подписания контракта с «Галатасараем»
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Форвард Уилфрид Заха, ставший свободным агентом после ухода из «Кристал Пэлас», в ближайшее время подпишет контракт с «Галатасараем».
«С футболистом начаты официальные переговоры», – сообщила пресс-служба «Галатасарая» в «твиттере».
Ранее Заха отклонил предложение подписать новый четырёхлетний контракт с «Кристал Пэлас». Кроме того, интерес к игроку сборной Кот-д'Ивуара проявляли другой турецкий клуб («Фенербахче»), французский «ПСЖ», итальянский «Лацио» и аравийский «Аль-Наср».
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 27 млн. В завершившемся сезоне-2022/2023 форвард провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
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