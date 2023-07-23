Гильермо Абаскаль рассказал, когда Медина вернётся в общую группу «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил надежду, что новобранец красно-белых Хесус Медина будет готов к матчу с «Краснодаром».
«Счёт мог быть 4:0, либо Вера мог сделать счёт 3:1. Мы не пользовались своими моментами, всё это привело к такой ситуации. Да, футбол состоит из моментов, но нам просто надо забивать.
Я надеюсь, что Медина будет готов к «Краснодару». Он близок к возвращению в общую группу», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
26-летний полузащитник Хесус Медина летом заключил со «Спартаком» контракт на три года и будет выступать за команду в футболке с 19-м номером. Медина не попал в стартовый состав на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» из-за микроповреждения. С «Краснодаром» «Спартак» встретится 27 июля в рамках 1-го тура очередного розыгрыша Кубка России.
- 23 июля 2023
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