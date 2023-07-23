Гендиректор «Спартака» Малышев: переговоры с «Сассуоло» по Рожерио закончены

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, что красно-белые закончили переговоры с «Сассуоло» по поводу перехода Рожерио.

«Мне сложно комментировать слова агента, что он имел в виду и что хотел этим сказать. Мы действительно рассматривали игрока и вели переговоры, но на данный момент переговоры с «Сассуоло» по Рожерио закончены», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, вечером 19 июля сообщалось, что переход защитника «Сассуоло» Рожерио в «Спартак» сорвался, хотя стороны были близки к договорённости по переходу бразильца. Позже директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал срыв переговоров, сказав, что сделку отменили по этическим причинам, не желая «иметь дело с русскими».

25-летний Рожерио играет за чёрно-зелёных с 2017 года. Ранее в своей карьере он числился в «Ювентусе», но так и не сыграл за туринский клуб ни одного матча.