Луис Суарес готов выкупить свой контракт ради воссоединения с Месси в «Интер Майами»

Уругвайский нападающий Луис Суарес готов самостоятельно выкупить свой контракт у «Гремио» ради перехода в американский «Интер Майами», в котором уже играют три бывших одноклубника форварда — Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Об этом сообщает Football Espana.
По информации источника, американский клуб активно работает над проектом воссоединения бывших игроков «Барселоны», и Суарес — их следующая цель. Сам Луис очень сильно хочет перейти в «Интер Майами» но американский клуб пока не может договориться с «Гремио» о трансфере. При этом бразильский клуб не хочет держать немотивированного игрока в составе, поэтому Луис рассматривает вариант, при котором он самостоятельно выкупит свой контракт у «Гремио».
Суарес выступает за бразильскую команду «Гремио» с прошлого года, после перехода из уругвайского «Насьоналя». Контракт 36-летнего нападающего с «Гремио» действует до 2024 года. Уругвайский форвард в сезоне-2022/2023 сыграл за клуб 25 матчей, в которых забил 11 голов и записал на свой счёт восемь результативных передач.
- 23 июля 2023
-
22:53
-
22:47
-
22:39
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:22
-
22:12
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:25
-
21:23
-
21:22
-
21:19
-
21:15
-
21:01
-
20:58
-
20:54
-
20:50
-
20:48
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:37
-
20:32
-
20:29
-
20:28