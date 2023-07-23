Луис Суарес готов выкупить свой контракт ради воссоединения с Месси в «Интер Майами»

Уругвайский нападающий Луис Суарес готов самостоятельно выкупить свой контракт у «Гремио» ради перехода в американский «Интер Майами», в котором уже играют три бывших одноклубника форварда — Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, американский клуб активно работает над проектом воссоединения бывших игроков «Барселоны», и Суарес — их следующая цель. Сам Луис очень сильно хочет перейти в «Интер Майами» но американский клуб пока не может договориться с «Гремио» о трансфере. При этом бразильский клуб не хочет держать немотивированного игрока в составе, поэтому Луис рассматривает вариант, при котором он самостоятельно выкупит свой контракт у «Гремио».

Суарес выступает за бразильскую команду «Гремио» с прошлого года, после перехода из уругвайского «Насьоналя». Контракт 36-летнего нападающего с «Гремио» действует до 2024 года. Уругвайский форвард в сезоне-2022/2023 сыграл за клуб 25 матчей, в которых забил 11 голов и записал на свой счёт восемь результативных передач.