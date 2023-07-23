Аллан Сент-Максимен станет игроком «Аль-Ахли» — Романо

Французский полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Аллан Сент-Максимен станет игроком саудовского «Аль-Ахли». Устное соглашение о переходе французского футболиста уже достигнуто. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, стороны достигли полной договорённости по всем условиям трансфера. Сейчас клубы будут проверять документы, после чего сделка будет закрыта. Сент-Максимен уже успешно прошёл первую часть медицинского обследования в саудовском клубе. Аллан подпишет контракт до конца июня 2026 года.
В минувшем сезоне 26-летний французский полузащитник провёл 25 матчей за «Ньюкасл» в рамках английской Премьер-лиги, отметившись одним забитым мячом и пятью голевыми передачами. Действующий контракт Сент-Максимена с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает французского полузащитника в € 32 млн.
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