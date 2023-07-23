Горецка: я не намерен покидать «Баварию»
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Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка высказался о своём будущем.
«У меня нет намерения покидать «Баварию». Я люблю этот клуб, люблю Мюнхен и люблю наших болельщиков», — приводит слова Горецки журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Горецка выступает за «Баварию» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В сезоне-2022/2023 на счету немецкого хавбека 40 матчей во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами.
Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн. Ранее сообщалось об интересе к Горецке со стороны английского «Вест Хэма».
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