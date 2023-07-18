Горецка может стать игроком «Вест Хэма»

«Вест Хэм» видит в полузащитнике сборной Германии и «Баварии» Леоне Горецке замену хавбеку Деклану Райсу, который недавно перешёл в «Арсенал». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, мюнхенцы хотят выручить с продажи своего футболиста не менее € 45-50 млн. Сам игрок намерен остаться в нынешнем клубе и завоевать место в стартовом составе.
В сезоне-2022/2023 на счету Горецки 40 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился шетью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Вест Хэма» к ещё одному центральному полузащитнику.
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