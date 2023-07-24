Хлусевич ярко праздновал победный гол, Ярошик руководил с бровки. Фото победы «Спартака»

В Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» взял верх над «Оренбургом» со счётом 3:2.
Первый тайм остался за «Спартаком». Красно-белые дожали соперника на первой компенсированной минуте, когда Виктор Мозес расстрелял ворота с близкого расстояния после передачи Квинси Промеса.
В начале второго тайма гости отыгрались — на 51-й минуте встречи Дмитрий Воробьёв реализовал выход один на один с вратарём. На 67-й минуте повёл уже «Оренбург», реализовавший выход в контратаку: Габриэль Флорентин протащил мяч через половину поля и послал мяч в ворота от штанги.
На 76-й минуте счёт сравнял Даниил Хлусевич, точно пробивший с линии штрафной. На первой компенсированной минуте Хлусевич оформил дубль и принёс красно-белым победу.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 24 июля 2023
-
09:36
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:17
-
09:01
-
09:00
-
08:52
-
08:47
-
08:30
-
08:25
-
07:58
-
07:54
-
07:27
-
07:27
-
07:20
-
07:10
-
07:07
-
06:55
-
06:36
-
06:30
-
06:28
-
06:07
-
05:59
-
05:55
-
05:55
-
05:47
-
05:46
-
05:34
-
05:03
-
04:57
-
04:44
-
04:42
-
04:24