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Хлусевич ярко праздновал победный гол, Ярошик руководил с бровки. Фото победы «Спартака»

Хлусевич ярко праздновал победный гол, Ярошик руководил с бровки. Фото победы «Спартака»
Хлусевич праздновал гол, Ярошик руководил с бровки
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В Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» взял верх над «Оренбургом» со счётом 3:2.

Первый тайм остался за «Спартаком». Красно-белые дожали соперника на первой компенсированной минуте, когда Виктор Мозес расстрелял ворота с близкого расстояния после передачи Квинси Промеса.

В начале второго тайма гости отыгрались — на 51-й минуте встречи Дмитрий Воробьёв реализовал выход один на один с вратарём. На 67-й минуте повёл уже «Оренбург», реализовавший выход в контратаку: Габриэль Флорентин протащил мяч через половину поля и послал мяч в ворота от штанги.

На 76-й минуте счёт сравнял Даниил Хлусевич, точно пробивший с линии штрафной. На первой компенсированной минуте Хлусевич оформил дубль и принёс красно-белым победу.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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