Андреа Пирло: возможно, саудовская лига станет лучшей в мире

Главный тренер «Сампдории» Андреа Пирло высказался об активности Саудовской Аравии на трансферном рынке. Ранее в чемпионат Саудовской Аравии перешли Криштиану Роналду, Карим Бензема и другие звёздные футболисты.
«Открылся новый рынок, как это произошло несколько лет назад в Китае. Футбол, как и жизнь, таков, если есть возможности, кто-то ими пользуется. Есть итальянская лига, английская и будет саудовская лига. Может быть, она станет лучшей в мире», — приводит слова Пирло Football Italia.
Пирло возглавил «Сампдорию» и июне 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне «Сампдория» заняла последнее место в Серии А, набрав 19 очков, и вылетела в Серию В.
Ранее Пирло возглавлял «Ювентус» и турецкий «Фатих Карагюмрюк».
Болельщики встретили Роберто Фирмино в Саудовской Аравии
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