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Звёздная футболистка «ПСЖ» поддержала Мбаппе после его отстранения от сборов

Звёздная футболистка «ПСЖ» поддержала Мбаппе после его отстранения от сборов
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Звёздная футболистка «ПСЖ» Мари-Антуанетта Катото поддержала нападающего Килиана Мбаппе, которого клуб не допустил к сборам в Японии.

«Держись, Килиан Мбаппе», — написала Катото в своей социальной сети.

Примечательно, что сама Катото ранее также конфликтовала с «ПСЖ». Она требовала изменений в клубе перед тем, как продлить контракт с клубом до 2025 года.

Ранее сообщалось, что парижане решили не брать Мбаппе на сборы в Японию, поскольку считают, что у форварда, контракт которого истекает в июне 2024 года, есть тайное соглашение с «Реалом».

Интерес к футболисту проявляют «Реал», «Аль-Хиляль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».
Напомним, в прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

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