Мбаппе не убедили контракт на миллиард и давление от Макрона. И тут «ПСЖ» начал мстить

Две недели почти не было новостей по Килиану Мбаппе – внезапно куда-то исчезли угрозы, слухи и манипулирование фактами, дав всем наблюдателям небольшую передышку. Но нас просто готовили к новому повороту в этой истории. И она получила новый виток, в разы мощнее, чем все предыдущие твисты.

Напоминаем, в чём там вообще суть (в нескольких предложениях).

Год назад Мбаппе хотел уйти в «Реал», но в итоге остался в «ПСЖ» – ему предложили огромный контракт, а ещё пообещали, что он получит определённый уровень влияния в клубе. Француз разочаровался происходящим в команде за прошлый сезон и всё же собрался в «Реал», но в следующем сезоне, чтобы получить от «ПСЖ» максимум миллионов, положенных ему по контракту. Парижский клуб не согласился с таким раскладом и поставил ультиматум: либо Мбаппе уходит сейчас, либо активирует опцию продления контракта до 2025-го. Француз встал в позу и сказал, что ничего продлевать он не будет, но отыграет следующий сезон до конца – и уйдёт. Шейхи взбесились и сказали, что у него есть время до конца июня выбрать из двух опций, озвученных ранее. Но Мбаппе, видимо, плевать хотел на все эти угрозы – ему важнее заработать все бонусы, положенные ему по контракту с «ПСЖ». А ещё и получить подписной бонус от «Реала».

Le Parisien делился деталями сделки:

зарплата – € 72 млн в год;

бонус за подписание контракта – € 180 млн (сумма разбита на три платежа, но Мбаппе получит деньги в любом случае – даже если уйдёт из клуба раньше);

бонус за лояльность – € 240 млн (€ 70 млн – в 2023-м, если останется в клубе; € 80 млн – в 2024-м, € 90 млн – в 2025-м).

Что было дальше? А дальше в дело включился президент Франции Эммануэль Макрон – вот настолько это история раздулась. Когда-то его помощь оказалась действенной – Мбаппе продлил контракт и остался в «ПСЖ». В этот раз клуб тоже прибегнул к этому рычагу, и сейчас посыл президента Франции такой: надо остаться, потому что в следующем году Париж принимает Олимпиаду. Давить начали и на футболиста, и на его представителей, которые дали ему один совет: «Килиан, если ты хочешь перейти в мадридский «Реал», не поддавайся давлению со стороны Макрона и Франции. Они хотят, чтобы ты остался, но будь твёрд в своих решениях — ты уходишь бесплатно в 2024 году либо сейчас».

Килиан Мбаппе Фото: Julian Finney/Getty Images

Для «ПСЖ» уход Мбаппе бесплатно может спровоцировать финансовые проблемы, поэтому Нассер Аль-Хелаифи готов сделать всё, чтобы не потерять миллионы. При этом по закону клуб не может продать или выгнать из команды француза: нет ни одной лазейки в правилах, позволяющей руководству клуба избавиться от игрока, который соблюдает все условия трудового договора. Как отражено в статье 14 регламента ФИФА, любой жест давления со стороны клуба может привести к немедленному расторжению контракта игроком по уважительной причине.

Аль-Хелаифи президент ПСЖ «Я был в шоке, когда услышал, что Мбаппе хочет уйти бесплатно. Он отличный парень, джентльмен, так что уйти бесплатно, ослабив крупнейший клуб в своей стране, это не про него. Я был потрясён и разочарован. Хотим ли мы, чтобы он остался? Да. Но он не может уйти бесплатно, это невозможно. Ни один игрок не будет выше клуба. Даже я не выше клуба. У нас была договорённость с Мбаппе, что он не уйдёт бесплатно. Я шокирован».

Клуб попытался предложить Мбаппе контракт на новых условиях – сообщалось, что ему были готовы предоставить соглашение сроком на десять лет и с зарплатой в € 1 млрд. Да, миллиард. Не сработало – и дальше началась месть.

L’Equipe и инсайдер Фабрицио Романо написали, что Мбаппе исключили из заявки на турне по Японии и Южной Корее. В «ПСЖ» уверены, что у француза есть договорённость с «Реалом» о переходе в мадридский клуб летом следующего года в статусе свободного агента. Sky Sports добавил жару: инсайдеры издания сообщили, что Мбаппе в клубе считают предателем, потому что он обещал, что бесплатно не уйдёт, а тут ведёт закулисные игры – таким игрокам в составе не место. И вишенка на всём этом безобразии: у Мбаппе хотят забрать седьмой номер.

До 31 июля у француза всё ещё есть опция продлить контракт, а дальше всё – «ПСЖ» выставит его на трансфер 1 августа. Cвою позицию Аль-Хелаифи уже озвучил: «Если кто-то думает, что он делает клубу «одолжение», находясь здесь, и думает, что он выше клуба, ему следует уйти сейчас».

Нассер Аль-Хелаифи Фото: Thierry Chesnot/Getty Images

Но журналист Данэль Риоло заявил, что Мбаппе намерен остаться в клубе, даже если он не будет играть – в окружении футболиста готовы пожертвовать сезоном ради миллионов. «ПСЖ» вся эта ситуация невероятно злит – во-первых, клуб не хочет терять свою звезду бесплатно; во-вторых, спустя столько лет Мбаппе в их глазах превратился в наглого и алчного предателя, которого интересуют только деньги. Самое неприятное для «ПСЖ», что вся ситуация полностью в руках француза, поэтому он и позволяет себе такие вольности, которые раз за разом выводят из себя владельцев клуба.

За Мбаппе вступился Профсоюз футболистов (UNFP), который заявил следующее: «UNFP кажется полезным напомнить менеджерам, что оказание давления на работника – например, посредством ухудшения условий его труда – с целью заставить его уйти или принять то, что хочет работодатель, представляет собой моральное домогательство. Подобное решительно осуждается французским законодательством.

1 сентября, согласно статье 507 Хартии, клубы будут обязаны восстановить в профессиональном статусе всех игроков, которые были отстранены от игры. Всех. Тех, кого они хотят видеть в своих рядах, тех, кто хочет уйти бесплатно, всех, с кем подписаны контракты, иногда даже с условиями продления».

На помощь к «ПСЖ» пришли из Саудовской Аравии: «Аль-Хиляль» хочет подписать Мбаппе этим летом – ему готовы предложить контракт на € 400 млн, а парижскому клубу – € 200 млн. RMC Sport пишет, что в случае, если Мбаппе не согласится продлить контракт, «ПСЖ» примет предложение саудовского клуба. Правда, тут есть нюанс – на переход должен дать своё согласие Мбаппе, а он, как мы помним, хочет остаться ещё на сезон. Да и вряд ли хочет покидать Европу. Но «Аль-Хиляль» идёт на хитрость: клуб готов отдать его в следующем году в «Реал», что делает сделку беспроигрышной для всех сторон.

Очень интересно, крайне увлекательно – ждём 31 июля.