Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался о ситуации с Килианом Мбаппе и его будущим

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал ситуацию по возможному уходу французского нападающего Килиана Мбаппе из клуба.
«Это щекотливый вопрос. Он – исключительный игрок. Футболист, который выше других футболистов – это беспокоит руководство. Надеюсь, Мбаппе будет частью состава и поможет нам в этом сезоне», – приводит слова Маркиньоса журналист Фабрицио Ховкинс на своей страничке в «твиттере».
Ранее сообщалось, что Мбаппе отправил официальное письмо в «ПСЖ», где сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать контракт с парижанами до 2025 года. Отмечалось, что форвард может покинуть команду в летнее трансферное окно.
В прошлом сезоне Мбаппе провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца
- 24 июля 2023
-
06:36
-
06:30
-
06:28
-
06:07
-
05:59
-
05:55
-
05:55
-
05:47
-
05:46
-
05:34
-
05:03
-
04:57
-
04:44
-
04:42
-
04:24
-
04:21
-
04:15
-
04:00
-
03:56
-
03:35
-
03:31
-
03:15
-
03:09
-
03:08
-
02:59
-
02:43
-
02:28
-
02:22
-
02:22
-
01:40
-
01:16
-
00:55
-
00:48
-
00:38
-
00:36