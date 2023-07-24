Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался о ситуации с Килианом Мбаппе и его будущим

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал ситуацию по возможному уходу французского нападающего Килиана Мбаппе из клуба.

«Это щекотливый вопрос. Он – исключительный игрок. Футболист, который выше других футболистов – это беспокоит руководство. Надеюсь, Мбаппе будет частью состава и поможет нам в этом сезоне», – приводит слова Маркиньоса журналист Фабрицио Ховкинс на своей страничке в «твиттере».

Ранее сообщалось, что Мбаппе отправил официальное письмо в «ПСЖ», где сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать контракт с парижанами до 2025 года. Отмечалось, что форвард может покинуть команду в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Мбаппе провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

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