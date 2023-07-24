Жоау Феликс начал встречаться с бывшей девушкой Регилона

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс встречается с бывшей девушкой Серхио Регилона, сообщает O Jogo.

По сведениям источника, Жоау Феликс и инфлюэнсер Марта Диас, у которой 3,3 млн подписчиков в в одной из самых популярных социальных сетей, провели отпуск на Ибице. Кроме того, испанская пресса заметила, что Феликс активно взаимодействует с девушкой в интернете.

В прошлом месяце Жоау Феликс расстался с португальской моделью и инфлюэнсером Маргаридой Корсейру. Марта Диас ранее встречалась с защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном, выступавшим за «Атлетико» в сезоне-2022/2023 на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с мадридским «Атлетико» об аренде нападающего Жоау Феликса на сезон.