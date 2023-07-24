Бышовец: Бакаев на уровне РПЛ может качественно заменить Малкома

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался о перспективах сине-бело-голубых на фоне отъезда Малкома. По его мнению, «Зенит» сможет качественно заменить уходящих легионеров. Бышовец считает, что клуб из Петербурга будет бороться за чемпионство не с соперниками, а с самим собой.

«Задача «Зенита» на сегодня стоит не столько в борьбе за чемпионство с соперниками, сколько в борьбе с собой. Победы в течение длительного времени притупляют свежесть, желание и формируют недооценку их значимости. Неслучайно мы видим поблёкшую игру отдельных игроков. Это было заметно и по матчу, который проводил «Зенит» с ЦСКА в Суперкубке, когда ЦСКА сумел оптимально подготовить команду функционально. Выбор тактики и сама структура командных действий лишили тех преимуществ, которые были в основе побед «Зенита». Объективно можно говорить, что концепция подготовки к Кубку и к чемпионату у «Зенита» через матчи с достаточно хорошими соперниками требовала максимальных усилий. В матче с ЦСКА мы видели, как сказались отсутствие Вендела, уход с поля Клаудиньо, совсем невзрачный Малком. ЦСКА был ближе к победе.

Неслучайно «Зенит» после матча с ЦСКА был неубедительным по качеству, хотя была и ротация состава в матче с «Пари НН». Надежда на отечественных игроков сборной оправдала себя в меньшей степени. Сказывается, что они не имеют достаточной игровой практики. «Зенит» победил в этом матче, но не столь убедительно.

У «Зенита» есть проблемы, связанные с отъездом игроков. Есть слухи об отъезде Клаудиньо, Малком [уже ушёл]. Но не думаю, что это скажется на конечном результате. Игровые позиции дублируются. Тот же Зелимхан Бакаев на уровне чемпионата может качественно заменить Малкома», – приводит слова Бышовца Metaratings.