Ледяхов — о Дуарте: игрок среднего уровня, «Спартак» мог бы найти защитника посильнее

Экс‑футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о победе красно-белых в матче 1-го тура нового сезона РПЛ с «Оренбургом» (3:2). Также он оценил уровень защитника «Спартака» Алексиса Дуарте. Ледяхов считает, что адаптация парагвайского футболиста затянулась, что говорит о его среднем уровне.
«Вытащили игру на эмоциях, сложный матч, обе команды показали неплохой футбол для начала чемпионата. Адаптация Дуарте затянулась по времени, по моему мнению — это игрок среднего уровня, «Спартак» мог бы найти посильнее защитника», — приводит слова Ледяхова «Матч ТВ».
Напомним, прошлый сезон чемпионата России «Спартак» завершил на третьем месте турнирной таблицы. Команда Гильермо Абаскаля набрала 54 очка в 30 матчах. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке, заработав 46 очков. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».
- 24 июля 2023
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