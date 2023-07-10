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Мор: Тавареш и Дуарте — не те трансферы

Мор: Тавареш и Дуарте — не те трансферы
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о защитниках красно-белых.

«Трансферы Тавареша и Дуарте — не те трансферы, которые помогают здесь и сейчас, но есть хотя бы какое-то понимание, для чего их брали. Всё-таки Тавареш порвал кресты на другом колене, это важно понимать. А у Дуарте есть хорошие задатки, но с ним нужно очень много работать. Пока эти футболисты не усилили «Спартак».

Футболист, который к 22 годам рвал кресты на обеих ногах, имеет шансы заиграть на хорошем уровне? Это большая проблема. Понятно, что всё зависит от восстановления, но вряд ли этот трансфер как-то окупится и от него будет большая помощь. Это боль, когда человек получает такие травмы, можно только посочувствовать. Ясно, что на какой-то топ-уровень он уже вряд ли выйдет», – приводит слова Мора «РБ Спорт».

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