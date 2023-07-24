Перелёт Вендела в Россию, возможно, сорвался уже в третий раз по вине игрока «Зенита»

С прилётом в Россию полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела вновь могли возникнуть некоторые сложности. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в видео на своём YouTube-канале.

По информации источника, ожидалось, что Вендел вылетит в Россию вечером 23 июля. Это уже третья попытка полузащитника отправиться в расположение своего клуба. Первая была сорвана из-за смерти дедушки футболиста, вторая произошла 22 июля без объяснения причин.

Журналист связался с агентом Вендела и задал вопрос, правда ли, что игрок вылетит 23 июля, на что получил ответ: «Мы на это надеемся», что не внушает больших надежд на то, что игрок на самом деле вылетел. Таким образом, приезд Вендела в Россию вновь мог быть сорван по вине игрока.

«Зенит», «Фламенго» и агент Вендела продолжают надеяться, что тот всё-таки прилетит в Россию.