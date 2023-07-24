«Зенит» предлагал Вендела «Аль-Хилялю» во время переговоров по Малкому

«Зенит» во время переговоров по Малкому с «Аль-Хилялем» предлагал саудовскому клубу приобрести Вендела. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Но руководство «Аль-Хиляля» отказалось от кандидатуры бразильца.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Вендел должен был вылететь в Россию со своим представителем вечером 22 июля, однако не сделал этого, не объяснив причин отказа, что разозлило не только «Зенит», но и «Фламенго», который ещё надеется приобрести футболиста.

Вендел продолжает находиться в Бразилии. Полузащитник всё ещё не был в расположении «Зенита» в этом сезоне, несмотря на уже стартовавший розыгрыш чемпионата России. Агент Вендела сообщил, что тот должен вскоре прилететь в Санкт-Петербург.