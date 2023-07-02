Бразилец из «Зенита» не хочет возвращаться в Россию! Что нашло на Вендела?

Ведь это черта многих бразильцев. Стоит им рвануть на родину, увидеть родных и друзей, потанцевать самбу, вспомнить атмосферу детства, как всё меняется. Ностальгия пробуждает желание вернуться обратно. Играть в местной лиге с ежедневным кайфом от жизни.

Это история не только про Вендела. Не только про зенитовских бразильцев. Но и вообще про многих граждан южноамериканских стран. Их сложно оторвать от дома. Даже если получается физически, не факт, что выйдет ментально. Для этого требуется время. И полноценная интеграция в другую культуру. Вы хотя бы раз видели тоскующего Дугласа? Нет. Потому что в европейском клубе он впервые оказался в 19 лет. Отыграл в Испании и Италии три года, потом на пару лет вернулся в Бразилию и погнал в Германию, где выступал с 2016-го. К 29 годам у защитника около 10 лет жизни вне родины. Он к этому привык. Поэтому, даже возвращаясь, не так подвержен эмоциям. Или Родригао. Он за пределами родины уже четыре года. Но там двигался в настолько посредственных клубах, что точно не хочет обратно.

Другая сторона – Клаудиньо и Вендел. Первый за пределами Бразилии всего два года. А до 24 лет жил и играл там. Естественно, каждый приезд – приступ безумного скучания. Хочется остаться, веселиться, карнавалить в месте, где прошла бóльшая часть жизни. Отсюда куча слухов каждый отпуск. То хочет в «Сантос», то в «Коринтианс», то во «Фламенго». Иногда даже говорит об этом публично. Но потом получает пару сообщений от руководства клуба, затухает и летит обратно. И постепенно учится быть профессионалом.

Этим летом подобную эмоцию схватил Вендел. Всё как обычно – прилетел на пару недель в Бразилию. И теперь якобы не хочет обратно. Там на множество вечеринок, судя по всему, наложилась и семейная трагедия. Умер кто-то из близких футболиста. Поэтому двойная причина никуда не торопиться.

Информация, что 25-летний полузащитник не хочет возвращаться в Россию, появилась пару недель назад. Сначала выступил один из агентов, потом журналист Гэбриэл Рейс со ссылкой на окружение футболиста заявил, что он хотел бы остаться в Бразилии. В «Зените» призвали не паниковать. Председатель правления Александр Медведев отметил, что никто не разрешал Венделу искать себе новый клуб и его ждут обратно. Но пока в Россию он не прилетел. Хотя здесь даже Малком и Ренан, которые выступали за сборную и получили дополнительные дни отдыха.

В день старта международного турнира с участием «Зенита» Сергей Семак дважды комментировал будущее футболиста. Первый раз отметил, что руководство всё же разрешило ему найти новый клуб.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «У Вендела контракт с «Зенитом». Да, у него есть желание попробовать себя в другом клубе. Но на сегодня он игрок нашего клуба. Хотя руководство разрешило ему искать другую команду. Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит клуб и его, он может уйти».

А после добавил, что в любом случае в ближайшие дни Вендел должен вернуться и начать работу с «Зенитом». Иначе, судя по всему, бразильца ждёт штраф. Ведь искать новую команду, находясь в Петербурге, никто не мешает.

Но одновременно бразилец должен понимать: «Зенит» отпустит его как минимум за ту сумму, за которую приобрёл. А в родной Бразилии € 20 млн не заплатит ни один клуб. Даже если это «Фламенго» – действующий обладатель Кубка Либертадорес. Возможен сценарий многочисленных обменов и разделения прав. У «Зенита» есть опыт подобных процедур. Но пока в клубе не ощущается желания проводить новые.

Да, есть европейские лиги. В конце мая появились данные об интересе к полузащитнику со стороны «Ромы». Но всё быстро закончилось. Других публичных слухов из топ-лиг не возникало. Видимо, отпугивает и сумма, и потенциальная капризность футболиста.

Приостановить контракт с «Зенитом» Вендел уже не может. Значит, в ближайшие дни его можно ожидать в Петербурге. Не исключаю, что, вернувшись, он быстро переключится, выкинет из головы ностальгию и проведёт ещё один неплохой сезон. Или же уедет в неплохой европейский клуб. Но «Зенит» его просто так точно не потеряет.