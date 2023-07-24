Агент Вендела подтвердил, что игрок «Зенита» вылетел в Россию
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Футбольный агент Тьяго Рибейро подтвердил информацию, что полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел вылетел из Бразилии в Россию и завтра, 24 июля, прибудет в Санкт-Петербург. Об этом представитель игрока сообщил журналисту Фабио Алейшо, о чём тот рассказал в своём телеграм-канале.
Ранее Вендел в своих социальных сетях опубликовал фотографию из салона самолёта, не обозначив места своего назначения.
25-летний Вендел пропустил все предсезонные сборы «Зенита», а также два официальных матча петербуржцев в новом сезоне. Всё это время полузащитник находился в Бразилии.
Перелёт Вендела в Россию срывался уже два раза — в первый раз из-за смерти родственника футболиста, во второй — по неизвестной причине.
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