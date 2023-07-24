Вендел выложил фото из самолёта. Возможно, полузащитник отправился в Россию

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел опубликовал в своих социальных сетях фото из салона самолёта.

Фото: Социальные сети Вендела

Возможно, полузащитник, проводивший время в Бразилии, вылетел в направлении Санкт-Петербурга, о чём ранее сообщали в «Зените».

25-летний Вендел пропустил все предсезонные сборы «Зенита», а также два официальных матча петербуржцев в новом сезоне. Всё это время полузащитник находился в Бразилии.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия Вендела в расположении «Зенита» его потенциальный переход в бразильский «Фламенго» находится под угрозой срыва. Футболист уже дважды мог прилететь в Россию этим летом, однако этому помешали различные обстоятельства.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.