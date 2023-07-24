Защитник «Сочи» Дркушич — о капитанской повязке в игре с «Балтикой»: клуб меня уважает

Словенский футболист «Сочи» Ванья Дркушич рассказал, что назначение его капитаном на матч 1-го тура чемпионата России с «Балтикой» (2:0) говорит о доверии со стороны клуба.

«Это говорит о том, что клуб меня уважает. В игре с «Балтикой» в составе не было нашего капитана Криса (Нобоа. — Прим. «Чемпионата»). Я счастлив, что вышел с повязкой на рукаве, это уже не в первый раз. Надеюсь, и не в последний. Сделал всё, чтобы помочь команде выиграть.

Получилось так, что я и мой друг забили по голу и «Сочи» победил. Для нас игра получилась очень тяжёлой. «Балтика» использовала много длинных передач, у них хорошая команда. Во втором тайме пришлось непросто, мы терпели все 45 минут. Главное, что мы победили. Теперь нужно подготовиться к игре с «Факелом», — приводит слова Дркушича «Матч ТВ».