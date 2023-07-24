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Германия разгромила Марокко в матче женского ЧМ-2023

Германия разгромила Марокко в матче женского ЧМ-2023
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Сегодня, 24 июля, на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне, Австралия, прошёл матч 1-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин. Играли соперники по группе H — сборные Германии и Марокко. Стартовый свисток раздался в 11:30 мск. Победу в матче со счётом 6:0 одержала команда Германии.

На 11-й минуте встречи немки благодаря усилиям нападающей Александры Попп вышли вперёд. Второй мяч во встрече забила всё та же Александра Попп. Случилось это на 39-й минуте.

В самом начале второго тайма немки довели счёт до разгромного — забила Клара Бюль. А через десять минут автогол Айт Эль Хадж довёл общий счёт забитых номинальными хозяевами мячей до четырёх. На 79-й минуте марокканская сборная оформила ещё один автогол. Его автором стала Ясмин Мрабет.

Уже в компенсированное время немецкая нападающая Леа Шюллер забила шестой гол в ворота сборной Марокко. Голевое действие 25-летней немки стало последним в этой встрече. Итоговый счёт — 6:0 в пользу сборной Германии.

ЧМ-2023 (ж). Группа H. 1-й тур
24 июля 2023, понедельник. 11:30 МСК
Германия (ж)
Окончен
6 : 0
Марокко (ж)
1:0 Попп – 11'   2:0 Попп – 39'   3:0 Бюль – 46'   4:0 Ait El Haj – 54'   5:0 Redouani – 79'   6:0 Шюллер – 90'
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