Пирло — о Саудовской Аравии: возможно, у них будет лучшая лига в мире

Главный тренер «Сампдории» и бывший полузащитник «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло полагает, что чемпионат Саудовской Аравии может стать лучшим в мире.
«Открылся новый рынок, как это произошло несколько лет назад в Китае. Футбол, как и жизнь, таков: если есть возможность, кто-то ею воспользуется. Есть чемпионаты Италии, Англии, и будет лига арабских государств. Возможно, она станет лучшей в мире», — приводит слова Пирло Football Italia.
Отметим, что этим летом в Саудовскую Аравию отправились сразу несколько звёздных футболистов. В их числе Карим Бензема и Н'Голо Канте (оба — в «Аль-Иттихад»), Рубен Невеш и Калиду Кулибали (оба — в «Аль-Хиляль»), Эдуард Менди и Роберто Фирмино (оба — в «Аль-Ахли»). Кроме того, в скором времени состав «Аль-Хиляля» пополнит нападающий «Зенита» Малком.
- 24 июля 2023
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